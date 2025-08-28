Antivax toi-même !

Avec les vaccins anti-covid, on nous avait promis "le retour à la vie normale". Deux doses, sans risque. Ceux qui avaient émis des doutes ont été ignorés ou traités d'antivax. Le doute est pourtant permis et la critique nécessaire. Après son succès en grand format, ce livre sort enfin en Poche. Il nous permet de retrouver un esprit critique face à la vaccination ! La vaccination de masse n'a pas arrêté l'épidémie, et des effets indésirables graves ont frappés des jeunes en bonne santé qui n'avaient rien à craindre du covid. Dans cette nouvelle enquête explosive, Xavier Bazin explique comment la "religion vaccinale" a écrasé le bon sens médical. Depuis une dizaine d'années, la discussion publique et scientifique sur les vaccins est devenue pervertie : outrageusement "pro-vax", sans prudence ni nuance. La faute, en partie, à Big Pharma, qui manipule joyeusement la science vaccinale et les experts des plateaux télé. Mais l'industrie pharmaceutique n'est pas seule en cause : l'allégeance au dieu Vaccin est devenu une caractéristique majeure du monde médical, du monde de la recherche scientifique, du monde médiatique et politique. Sans tabou, Xavier Bazin démêle toutes les influences qui faussent le débat : le désir de prestige chez médecins, la défense de leurs réputations pour les autorités de santé, la puissance de Bill Gates sur l'OMS, jusqu'au jeu trouble des armées nationales qui voient dans le vaccin un objet de sécurité nationale face aux menaces des armes biologiques. Xavier Bazin s'appuie sur l'exemple des vaccins anti-covid, mais aussi des autres vaccins (grippe, rougeole, variole etc.) pour démontrer que l'adoration sans nuance du dieu Vaccin cause de graves dégâts dans nos sociétés. Un ouvrage clair et précis, étayé d'analyses scientifiques, permettant à chacun de se faire sa propre opinion sur la question des vaccins.