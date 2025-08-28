Inscription
#Essais

Les lettres sacrées de l'alphabet hébreu

Frank Lalou

Dans la tradition juive, les lettres créent le monde, et renvoient à l'origine de l'univers et de l'humanité. La métaphysique, la cosmogonie, la philosophie ou l'anthropologie passent ainsi par le canal de l'alphabet. Frank Lalou, spécialiste de référence depuis plus de quarante ans dans le domaine de la calligraphie hébraïque et de la Kabbale des lettres, livre ici ses connaissances archéologiques acquises au fil de ses études et de ses très nombreux séjours dans les déserts d'Israël, ainsi que ses réflexions, nées d'un travail de calligraphie quotidien qui lui a permis d'atteindre cette unité si intime avec le corps des lettres. Après avoir retracé l'histoire encore mystérieuse de l'évolution des 22 lettres de l'alphabet hébreu, depuis les emprunts aux hiéroglyphes égyptiens jusqu'à leur version moderne, l'auteur explique pour chacune d'entre elles ses mutations graphiques, sa place dans la Kabbale et son symbolisme d'une extrême richesse. L'alphabet hébraïque n'est alors plus seulement un objet d'étude, il devient un véritable chemin de vie, un jeu de l'oie initiatique qui, de lettre en lettre, nous plonge dans un monde en perpétuel renouvellement. Dans cette nouvelle édition, enrichie par un nombre impressionnant de calligraphies, de schémas et de photographies, Frank Lalou entend montrer la vitalité et la modernité de la tradition juive.

Par Frank Lalou
Chez Guy Trédaniel Editions

|

Auteur

Frank Lalou

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Histoire du judaïsme

Les lettres sacrées de l'alphabet hébreu

Frank Lalou

Paru le 28/08/2025

335 pages

Guy Trédaniel Editions

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782813235183
