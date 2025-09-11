Inscription
Little Liar

Manon Combeaud, Leigh Rivers

ActuaLitté
Découvrez la suite de Little Stranger ! Malachi Vize a toujours eu un seul désir dans la vie. Un objectif. Une obsession profonde qu'il n'a jamais pu abandonner. Sa soeur adoptive Olivia. Pour la première fois, elle l'a choisi plutôt que le monde entier, et il a l'intention de la garder sous son emprise pour toujours - mais son bonheur est bientôt brisé par de puissants ennemis qui veulent s'approprier Olivia. Il l'avait. Mais il l'a perdue. Blessé et toujours aux prises avec ses propres démons, Malachi est contraint de conclure des alliances inattendues pour les traquer, mais il n'arrêtera pas de se battre tant qu'il ne l'aura pas récupérée. Quoi qu'il en coûte.

Par Manon Combeaud, Leigh Rivers
Chez Editions Contre-Dires

|

Auteur

Manon Combeaud, Leigh Rivers

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Suspense romantique

Little Liar

Leigh Rivers trad. Manon Combeaud

Paru le 11/09/2025

416 pages

Editions Contre-Dires

22,00 €

ActuaLitté
9782386900358
© Notice établie par ORB
