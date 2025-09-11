Little Liar

Découvrez la suite de Little Stranger ! Malachi Vize a toujours eu un seul désir dans la vie. Un objectif. Une obsession profonde qu'il n'a jamais pu abandonner. Sa soeur adoptive Olivia. Pour la première fois, elle l'a choisi plutôt que le monde entier, et il a l'intention de la garder sous son emprise pour toujours - mais son bonheur est bientôt brisé par de puissants ennemis qui veulent s'approprier Olivia. Il l'avait. Mais il l'a perdue. Blessé et toujours aux prises avec ses propres démons, Malachi est contraint de conclure des alliances inattendues pour les traquer, mais il n'arrêtera pas de se battre tant qu'il ne l'aura pas récupérée. Quoi qu'il en coûte.