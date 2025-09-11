La transmission des entreprises familiales et entrepreneuriales

Appréhender la succession exclusivement sous l'angle rationnel, c'est-à-dire à travers des considérations financières, juridiques et fiscales, présente un intérêt mineur tant les facteurs psychologiques y occupent une place considérable et font d'elle une opération chargée d'émotions. La principale contrainte à la préparation d'une planification successorale réside dans les résistances psychologiques des acteurs, notamment celles du dirigeant en place. Dans les périodes de succession, l'entreprise familiale affronte des changements dans les " patterns " des liens familiaux qui érodent le degré de confiance mutuelle, si tant est que celle-ci existe ou ne soit que le reflet d'intérêts partagés à un moment. De ce fait, il convient d'intégrer explicitement les préférences individuelles des différentes parties prenantes à la succession afin de déceler les biais comportementaux qu'elles peuvent engendrer. L'existence de ces biais doit favoriser, dans la perspective d'une bonne gouvernance, la mise en oeuvre de mécanismes régulateurs. Les contributeurs de cet ouvrage sont membres du Crefe, Centre de recherche sur les entreprises familiales et entrepreneuriales, think tank créé par le Professeur Hirigoyen en 2017, qui s'attache à révéler l'universalité du modèle de développement de l'entreprise familiale et entrepreneuriale, pour une croissance durable et profitable à notre société contemporaine. Dans les différentes contributions de cet ouvrage, les auteurs s'appuient à la fois sur les travaux de la communauté scientifique et sur leurs propres recherches, témoignant de leur expertise sur les questions abordées. Ouvrage sous la direction de Gérard Hirigoyen, avec les contributions de Alexis Annes, Yann Arnaud, Sami Basly, Patrice Charlier, Michaël Coulardeau, Mèdéssè C. F. Gandégnon, Philippe Gillet, Anne Goujon Belghit, Amira Hammouda, Gérard Hirigoyen, Marine Jaunarena, Mohamed Ouiakoub, Jean-Pierre Pichard-Stamford, Guillaume Plaisance, Thierry Poulain-Rehm, Valérie Tandeau de Marsac, Amélie Villéger et Pascale Weber.