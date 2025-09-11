Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La transmission des entreprises familiales et entrepreneuriales

Gérard Hirigoyen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Appréhender la succession exclusivement sous l'angle rationnel, c'est-à-dire à travers des considérations financières, juridiques et fiscales, présente un intérêt mineur tant les facteurs psychologiques y occupent une place considérable et font d'elle une opération chargée d'émotions. La principale contrainte à la préparation d'une planification successorale réside dans les résistances psychologiques des acteurs, notamment celles du dirigeant en place. Dans les périodes de succession, l'entreprise familiale affronte des changements dans les " patterns " des liens familiaux qui érodent le degré de confiance mutuelle, si tant est que celle-ci existe ou ne soit que le reflet d'intérêts partagés à un moment. De ce fait, il convient d'intégrer explicitement les préférences individuelles des différentes parties prenantes à la succession afin de déceler les biais comportementaux qu'elles peuvent engendrer. L'existence de ces biais doit favoriser, dans la perspective d'une bonne gouvernance, la mise en oeuvre de mécanismes régulateurs. Les contributeurs de cet ouvrage sont membres du Crefe, Centre de recherche sur les entreprises familiales et entrepreneuriales, think tank créé par le Professeur Hirigoyen en 2017, qui s'attache à révéler l'universalité du modèle de développement de l'entreprise familiale et entrepreneuriale, pour une croissance durable et profitable à notre société contemporaine. Dans les différentes contributions de cet ouvrage, les auteurs s'appuient à la fois sur les travaux de la communauté scientifique et sur leurs propres recherches, témoignant de leur expertise sur les questions abordées. Ouvrage sous la direction de Gérard Hirigoyen, avec les contributions de Alexis Annes, Yann Arnaud, Sami Basly, Patrice Charlier, Michaël Coulardeau, Mèdéssè C. F. Gandégnon, Philippe Gillet, Anne Goujon Belghit, Amira Hammouda, Gérard Hirigoyen, Marine Jaunarena, Mohamed Ouiakoub, Jean-Pierre Pichard-Stamford, Guillaume Plaisance, Thierry Poulain-Rehm, Valérie Tandeau de Marsac, Amélie Villéger et Pascale Weber.

Par Gérard Hirigoyen
Chez EMS éditions

|

Auteur

Gérard Hirigoyen

Editeur

EMS éditions

Genre

Management

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La transmission des entreprises familiales et entrepreneuriales par Gérard Hirigoyen

Commenter ce livre

 

La transmission des entreprises familiales et entrepreneuriales

Gérard Hirigoyen

Paru le 11/09/2025

EMS éditions

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386302664
9782386302664
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.