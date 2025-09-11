Inscription
#Beaux livres

Les imaginaires sociaux des smart cities

Richard Robert

La smart city n'est pas une ville. C'est une proposition de valeur, mobilisant des technologies pour améliorer, voire réinventer l'expérience urbaine. Ces propositions sont en concurrence dans un marché mondial de 700 milliards de dollars par an. Comment s'y retrouver ? Non pas en listant les innombrables services agrégés dans le "smart" , mais en mettant en perspective les imaginaires sociaux qui nourrissent et distinguent ces propositions. Car derrière les choix technologiques, on voit se déployer des conceptions de la ville, informées par des éléments culturels et économiques. Une entreprise chinoise dont le métier est la donnée ne concevra pas la même ville intelligente qu'une entreprise française spécialisée dans la gestion des eaux usées. Une coalition citoyenne danoise ne produira pas les mêmes solutions que l'équipe municipale d'une ville américaine.

Par Richard Robert
Chez Presses des Mines

Auteur

Richard Robert

Editeur

Presses des Mines

Genre

Urbanisme

Les imaginaires sociaux des smart cities

Richard Robert

Paru le 11/09/2025

Presses des Mines

22,00 €

9782385427337
