linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
#Album jeunesse

Ensemble

Kimane

ActuaLitté
Un livre plein de douceur pour accueillir l'automne et savourer la chaleur de se réunir, tous ensemble. "Les couleurs ont changé, le froid s'est installé. Le temps est venu de se rassembler. Rejoins les animaux de la forêt et les familles qui se préparent pour l'automne. Ils rassemblent des provisions. Ils se rassemblent dans leurs maisons. Ils rassemblent grands et petits pour savourer tous les bonheurs qu'offre cette saison. Une ode à l'automne, tendre et pleine de poésie, pour inaugurer la saison des fêtes et du partage".

Par Kimane
Chez Kimane

|

Auteur

Kimane

Editeur

Kimane

Genre

Autres éditeurs (K à O)

Ensemble

Kimane

Paru le 11/09/2025

32 pages

Kimane

14,95 €

ActuaLitté
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
