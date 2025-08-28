Inscription
#Beaux livres

La Grande Traversée du Jura... à pied

FFRandonnée

A la rencontre des Vosges, au nord, des Alpes, au sud, et de la Suisse à l'est, les montagnes du Jura se traversent intégralement à pied grâce à l'itinéraire de la Grande Traversée du Jura (la célèbre GTJ ! ). Plus de 30 jours de randonnée en itinérance à la découverte des paysages jurassiens variés : vallées et gorges du Doubs, Parc naturel régional du Haut-Jura, Bugey... Des variantes sont également proposées pour mener le randonneur jusqu'aux rives du Lac Léman ou au territoire de Belfort.

Par FFRandonnée
Chez FFRandonnée

Auteur

FFRandonnée

Editeur

FFRandonnée

Genre

Franche-Comté

La Grande Traversée du Jura... à pied

FFRandonnée

Paru le 28/08/2025

144 pages

FFRandonnée

18,40 €

9782751413438
