#Manga

Killer Peter Tome 5

Junghyun Kim, Lina Lim, Webtoon

La nouvelle série événement de Lim Lina après le succès de White Blood. Le dirigeant du groupe Daeha, précieux soutien de Peter dans sa quête de vengeance, est pris pour cible par la mortelle association Gloire. Pour protéger son ami, l'assassin légendaire intègre les rangs de son service de sécurité. Mais face à lui se dresse un adversaire redoutable : Alipede, tueur d'élite, aveugle et implacable. Expert en déguisements et virtuose des armes blanches, il ne recule devant rien pour accomplir sa mission. Plongez dans la plus mortelle des batailles royales ! KIM JUNGHYUN : "Je suis sans cesse époustouflé par les bandes dessinées, qui aujourd'hui me lient aux lecteurs français. Je vais tout faire pour que mes histoires vous touchent profondément". LIM LINA : "Dessiner des BD me fait vraiment chaud au coeur. J'espère sincèrement que lire cette série réchauffera également les vôtres. C'est avec cette idée que je continuerai de travailler sur Killer Peter "

Par Junghyun Kim, Lina Lim, Webtoon
Chez Michel Lafon

Auteur

Junghyun Kim, Lina Lim, Webtoon

Editeur

Michel Lafon

Genre

Sonyun (shonen)

Killer Peter Tome 5

Junghyun Kim, Lina Lim trad. Webtoon

Paru le 28/08/2025

Michel Lafon

14,95 €

9782749962184
