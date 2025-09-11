De sable et d'or

Lucille Grange est médecin légiste à Paris. Un matin d'avril, la tranquille petite vie de cette trentenaire, auxiliaire de justice, va se trouver bouleversée par une extraordinaire rencontre. Alors qu'elle s'apprête à l'autopsier, son patient se réveille sur la table de dissection et l'embarque dans les dédales d'un secret invraisemblable : la possession de l'immortalité. Un secret ayant pris naissance dans le Paris du XVIIe siècle. Elle est encore loin de savoir dans quelle course-poursuite il s'apprête à l'entraîner... Dominique Luciani a passé trente-cinq ans dans le milieu du droit d'auteur. Son écriture cinématographique plonge ses lecteurs dans chaque scène comme s'ils en faisaient partie. Il est aussi passionné de musique et a écrit de nombreuses chansons pour enfants, ainsi que de multiples sketches et parodies pour des humoristes.