Lauzun. L'histoire véritable du favori qui facina puis défia Louis 14

Le parcours du Duc de Lauzun, personnage controversé de l'Histoire de France. Entre grandeur et décadence, la vie d'Antonin Nompar de Caumont. Durant l'hiver 1647, il arrive à Paris à peine âgé de 14 ans, puis rejoint le corps des cadets de Gascogne. Ambitieux, irrévérencieux, adepte des mots d'esprit, brillant sur les champs de bataille et dans les alcôves des dames de la Cour, ce bourreau des coeurs, y compris celui de la Grande demoiselle, Mlle de Montpensier, devient le favori de Louis XIV. Son courage frise l'inconscience et sa fantaisie ne connait pas de limite. Son audace sidère son entourage et ses provocations sont incessantes. Il se cache sous le lit du roi et de sa maîtresse. Il brise son épée devant sa Majesté, l'accusant de ne pas avoir de parole. Il va jusqu'à traiter Mme de Montespan de putain bonne pour les chiens. Louis XIV finit par le faire incarcérer à la forteresse de Pignerol, ou il rencontre Nicolas Fouquet et l'homme au masque de fer. Au grand dam de Louvois et du Roi Soleil qui craignent pour les secrets d'état détenus par ces deux autres prisonniers. Libéré, de nouveaux exploits redorent son blason, comme l'exfiltration rocambolesque de la reine d'Angleterre. Il retrouve sa place et sera fait Duc de Lauzun. Mais l'homme ne s'assagit pas pour autant.