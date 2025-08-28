Inscription
#Roman francophone

L'école des journalistes

Delphine De Girardin

ActuaLitté
Pendant que Martel, rédacteur en chef de La Vérité, flatte son banquier, ses journalistes exposent un ministre qui prévoit de marier sa fille à l'ancien amant de sa femme, critiquent les oeuvres d'un peintre jusqu'à nuire à sa carrière, entraînent un conflit politique entre le président du Conseil et le ministre de l'Intérieur. Une comédie satirique qui se transforme peu à peu en tragédie, exposant les conséquences des publications hâtives ou médisantes, et montrant comment le journalisme, lorsqu'il n'est plus tenu par la déontologie et verse dans la rumeur ou le sensationnalisme, peut renverser la société. A bien des égards, une pièce qui n'est pas sans rappeler notre monde contemporain.

Par Delphine De Girardin
Chez Librairie théâtrale

|

Auteur

Delphine De Girardin

Editeur

Librairie théâtrale

Genre

Théâtre - Pièces

Retrouver tous les articles sur L'école des journalistes par Delphine De Girardin

Commenter ce livre

 

L'école des journalistes

Delphine De Girardin

Paru le 28/08/2025

126 pages

Librairie théâtrale

10,00 €

ActuaLitté
9782734907053
© Notice établie par ORB
