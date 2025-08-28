Réussir en production d'écrits CE2-CM1-CM2

Un ouvrage clé-en-main pour travailler toutes les étapes de la production d'écrits, depuis la préparation à l'écriture jusqu'à la révision du texte produit. Cet ouvrage propose 17 situations d'écriture variées, stimulantes et porteuses de sens afin de développer et cultiver chez les élèves le gout et le plaisir d'écrire et de partager leurs écrits. Les défis à relever sont multiples : être motivé, concevoir des idées, organiser sa pensée de manière structurée, enrichir son lexique, améliorer sa syntaxe, savoir réviser son texte pour l'améliorer... Pour cela, l'ouvrage propose une démarche en trois étapes : une phase d'anticipation à l'écriture : lecture du type de texte travaillé afin d'en dégager les caractéristiques et la structure, recherche d'idées, enrichissement lexical, organisation des idées ; une phase d'écriture , visant à proposer un écrit structuré selon les critères donnés ; une phase de révision et d' enrichissement de son écrit. Tous les types de textes sont abordés : épistolaire, injonctif, narratif, descriptif, argumentatif, explicatif, poétique, conversationnel. De nombreux outils clés en main permettent aux élèves de surmonter les obstacles, gagner en confiance et progresser : des textes à lire et à analyser (lettre, recette de cuisine, BD, conte, poème...) ; des listes de mots et expressions catégorisées ; des outils pour organiser ses idées ; des grilles de relecture syntaxique et orthographique. Une démarche efficace et stimulante pour les élèves car elle permet des progrès visibles et rapides, et de retrouver ainsi le plaisir d'écrire en autonomie. Ressources numériques : tous les supports des séquences à imprimer et/ou à vidéoprojeter. Fiches lecture du type de texte travaillé Fiches outils pour organiser ses idées, élaborer un plan, enrichir son vocabulaire Grilles de relecture Activités de prolongement