Burning the Ice

Willow Reed a tout sacrifié pour sa famille. Prête à franchir les limites de la légalité, elle infiltre l'entreprise BHS pour percer des secrets bien gardés qui pourraient sauver sa mère. Mais son plan vacille lorsqu'elle croise Isaac Blake, capitaine de hockey et fils du directeur de la compagnie qu'elle souhaite détruire. Isaac, habitué à jouer sur la glace comme dans la vie, ne s'attendait pas à croiser une femme aussi intrigante que Willow. Elle est un mystère qu'il ne peut s'empêcher de vouloir déchiffrer, alors même qu'il devrait se concentrer sur la plus importante saison de hockey de sa vie ! Ce qui débute comme une mission justicière pour Willow se transforme peu à peu en un jeu de séduction inattendu. Mais, plus elle tombe sous le charme d'Isaac, plus ce dernier commence à comprendre qu'elle cache quelque chose.