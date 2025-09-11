Inscription
#Essais

Encyclopédie illustrée des symboles

Cecilia Gatto Trocchi

ActuaLitté
L'univers des symboles a toujours accompagné l'histoire de l'Homme : des peintures rupestres aux insignes de football, chaque époque a produit des signes et des images évocatrices. Ce volume offre aux lecteurs des clés essentielles pour interpréter plus de 1000 symboles, avec des références interdisciplinaires à l'art, à la littérature, à la religion et à l'anthropologie. Chaque entrée reconstruit son origine, son développement, ses valeurs métaphoriques et iconographiques, synthétisant des siècles de sédiments culturels et spirituels. Aux côtés de symboles insolites, l'Encyclopédie redécouvre le sens des signes, des drapeaux, des formes, des figures et des objets du quotidien, leur restituant leur richesse et leur profondeur.

Par Cecilia Gatto Trocchi
Chez Gremese International

|

Auteur

Cecilia Gatto Trocchi

Editeur

Gremese International

Genre

Symbolisme

Encyclopédie illustrée des symboles

Cecilia Gatto Trocchi

Paru le 16/10/2025

Gremese International

22,00 €

ActuaLitté
9782366774245
