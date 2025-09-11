Découvrez " Je suis le plus fort ! ", un livre de premières lectures de la série " Petit détective " pour les lecteurs débutants de 6 ans et plus ! Des histoires faciles à lire et amusantes pour débuter dans la lecture avec plaisir ! Conçu par une enseignante, le livre de premières lectures " Je suis le plus fort ! " a été pensé pour les parents souhaitant proposer à leurs enfants qui débutent en lecture des livres de qualité, dont les histoires sont adaptées à leur niveau et à leurs centres d'intérêt. Je suis le plus fort ! Niveau 2 / J'apprends on Dans ce livre, c'est la fête à l'école ! Eliot, Lulu et Super Carotte participent aux jeux de la kermesse. Aide les trois amis à remporter les différents dés ! Qui va gagner ? Le plus fort n'est pas toujours celui que l'on croit, ouvre l'oeil... ! Le livre pour lecteur débutant " Je suis le plus fort ! " comporte des textes courts (200 à 300 mots), simples à lire pour un enfant qui devient lecteur. Dans ce titre, le son oi est introduit ainsi que les mots clés " un ", " les ", " des ", " tes ", " ses ", " est ", " et ", " en ", " ou ", " dans " . Au fil de la lecture des pages de ce livre, le lecteur en herbe découvre des défis de qui lui permettent de comprendre pleinement le sens des textes qu'il lit ! Et pour apprendre tout en s'amusant, des jeux sont présents à la fin du livre : labyrinthe, rébus, mots croisés... " Je suis le plus fort ! " est un livre idéal pour transmettre le plaisir de la lecture à son enfant et lui permettre de commencer à lire des livres seul à la maison. Quels sont les atouts des livres de premières lectures " Petit détective " ? Des histoires bien pensées , sous forme d'enquêtes, drôles et pleines d'aventures Des textes courts et simples à lire , qui contribuent au plaisir de lire de l'enfant Une démarche qui vise véritablement la compréhension du sens des textes Des illustrations douces proches de l'univers des enfants Des personnages attachants , dont Lulu (une chatte) et Eliot (un lapin), non stéréotypés Une collection qui accompagne l'enfant ( plusieurs histoires et niveaux de difficulté ) Un contenu de qualité, conçu par une enseignante Comment choisir un livre de premières lectures " Petit détective " pour son enfant ? Les livres de cette collection sont généralement destinés aux enfants de 6 ans et plus . Dans les livres de premières lectures de niveau 1 , les textes sont relativement courts (de 60 à 200 mots) et ne comportent aucun son complexe. Dans les livres de premières lectures de niveau 2 , les enfants lisent des textes plus longs (200 à 300 mots). Un digramme (ou/ch/qu) et des mots outils (les, des, est) sont introduits. Choisissez simplement le niveau qui vous semble le mieux convenir aux compétences actuelles de votre enfant en lectur e et optez pour les histoires qui pourraient lui plaire ! Retrouvez juste ici une présentation complète de la collection Petit Détective .