Le pouvoir de l'intuition spirituelle

Vanessa Mielczareck

ActuaLitté
Ce livre est une invitation profonde à explorer les dimensions invisibles de notre existence. L'auteure, experte en développement personnel et spirituel, nous offre des clés pour mieux comprendre et développer notre intuition. Elle propose un voyage intérieur vers les mondes subtils, en nous apprenant à percevoir les énergies invisibles et à les utiliser pour notre épanouissement. A travers une combinaison de théories, d'exercices pratiques et de méditations guidées, cet ouvage nous aide à affiner notre perception et à connecter les dimensions spirituelles qui nous entourent. Il s'adresse à ceux qui souhaitent se reconnecter à leur intuition, mieux comprendre les phénomènes énergétiques et vivre en harmonie avec les lois subtiles de l'univers.

Par Vanessa Mielczareck
Chez Le Courrier du Livre

|

Auteur

Vanessa Mielczareck

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Réussite personnelle

Le pouvoir de l'intuition spirituelle

Vanessa Mielczareck

Paru le 28/08/2025

248 pages

Le Courrier du Livre

19,90 €

ActuaLitté
9782702930366
