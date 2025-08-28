Inscription
#Essais

Les saintes patronnes de France

E. Vesco de Kereven

Est-il, en effet, un sujet qui soit plus gracieux et plus persuasif que ces vies de jeunes saintes ? Elles ont vécu parmi nous, depuis les temps les plus lointains jusqu'à nos jours, à la ville, à la Cour comme aux champs , de toutes conditions, dans leurs rangs il y a des reines et des bergères, de nobles dames et des bourgeoises, des filles du peuple et des religieuses , vénérées depuis des siècles à Paris et dans toutes les provinces, elles expriment vraiment le visage de la France. C'est ce que l'auteur a cherché à faire ressortir par ces pages d'une émotion discrète où, tout en restant soucieuse d'exactitude, elle n'a pas voulu rejeter imprudemment les légendes, source profonde de l'histoire et charme intime des récits. Sainte Anne, patronne des Bretons - sainte Marie-Madeleine et sainte Marthe - sainte Geneviève, patronne de Paris - sainte Clotilde, reine de France - sainte Radegonde, reine de France - sainte Odile, patronne de l'Alsace - sainte Solange, patronne du Berry etc.

Par E. Vesco de Kereven
Chez Editions Voxgallia

|

Auteur

E. Vesco de Kereven

Editeur

Editions Voxgallia

Genre

Vie des saints

Les saintes patronnes de France

E. Vesco de Kereven

Paru le 28/08/2025

256 pages

Editions Voxgallia

20,00 €

9782492953101
© Notice établie par ORB
