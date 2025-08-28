Tom la pomme

Tom souffre de sa différence, il va comprendre que c'est sa plus grande force ! Maladroit à cause de sa force et sa taille, Tom quitte son verger de peur de tout casser. Il rencontre alors des pommes de toutes les formes et toutes les couleurs. Alors que Tom commence à comprendre que sa différence est sa plus grande force, les pommes de son verger sont confrontées à un vilain prédateur. Tom les sauve heroïquement grâce à sa force, devenant ainsi le géant préféré des petites pommes de son verger. Avec Graines de Demain, les fruits et légumes se transforment en héros des potagers et des vergers, embarquant les enfants dans des aventures ludiques et éducatives. Chaque tome inclut des jeux intéractifs et une recette illustrée, pour les initier à l'éducation alimentaire tout en s'amusant. Cette collection montre aux enfants que les plus belles histoires poussent juste sous leurs yeux ! Pourquoi les enfants (et les parents) l'adorent : - Des histoires immersives et pleines d'aventure : Chaque tome transporte les enfants dans un univers captivant où les fruits et légumes deviennent de véritables héros. - Des personnages attachants et marquants : Les fruits et légumes sont personnifiés et facilement identifiables pour créer un lien affectif et faciliter la mémorisation. - Un apprentissage qui passe par le jeu : Jeux, quiz et anecdotes amusantes pour apprendre tout en s'amusant ! : ) - Une recette illustrée en pas à pas (et disponible en vidéo), pour passer de l'inspiration à l'action ! - Un format adapté aux jeunes lecteurs : Petit, léger, coloré et facile à manipuler : parfait pour les petites mains et les bibliothèques d'enfant.