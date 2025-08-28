Primal Hunter Tome 3

Le multivers vous réserve encore bien des surprises... Retrouvez enfin la suite des aventures de Jake Thayne, dans ce 3ème tome épique de Primal Hunter ! RESUME DU TOME 3 DE "PRIMAL HUNTER" : Félicitations ! Vous êtes le premier humain à revendiquer un Pylône de Civilisation. Libéré de l'impitoyable tutoriel, Jake explore les merveilles aériennes et souterraines que la Terre métamorphosée a à lui offrir. Mais bien vite, le chasseur se voit rattrapé par les querelles et les manigances qui naissent autour du Pylône de Civilisation. Sa soif d'aventures n'a d'égale que la nécessité de prêter main-forte aux plus faibles que lui. Hargneux congénères, volatiles en tous genres, élémentaires et champignons : les ennemis abondent dans ce nouveau monde et chaque bataille rapproche Jake de son rang D, tandis que la Vipère Maléfique reconquiert son territoire dans le sang et les larmes de ses concurrents et que de nouvelles responsabilités agitent les factions les plus éminentes de la planète... ENTREZ DANS L'UNIVERS LITRPG : Au croisement de la science-fiction, la fantasy et le jeu vidéo, découvrez un nouveau genre inédit en France. Le terme LitRPG est une contraction de "Littérature" et de "Role Playing Game". Il désigne un genre littéraire qui mélange les codes de la littérature de l'imaginaire (science-fiction et fantasy) et ceux du jeu vidéo. Imaginez tout ce que vous aimez dans vos jeux préférés et vous le retrouverez dans ces romans : de grandes aventures épiques, des personnages qui suivent des quêtes, prennent des niveaux, gagnent de l'expérience, affrontent des boss, etc. UNE SAGA AUX DEUX MILLIONS DE LECTEURS : La série phare de LitRPG aux 2 millions de lecteurs US arrive enfin en France ! Découvrez un système de progression unique où chaque choix compte. Jake devra affûter ses compétences, traquer des créatures légendaires et repousser ses limites pour devenir le chasseur ultime.