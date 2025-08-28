Inscription
#Essais

Guide des familles politiques pour citoyens perdus

Denis Ferré

Depuis la Révolution, la France a vu naître et évoluer de nombreuses " familles politiques ", chacune représentant des visions du monde distinctes. Cet ouvrage recense les 12 principales, parmi lesquelles les monarchistes, les républicains, les socialistes, les écologistes, les nationalistes et, plus récemment, les macronistes. A travers une métaphore familiale, l'auteur décrypte les alliances, les héritages et les scissions qui ont façonné l'histoire politique française. Alors que le clivage droite/gauche s'efface, comprendre ces familles permet de mieux saisir les dynamiques actuelles. Ce livre vise à éclairer le citoyen sur l'histoire, les idéologies et les partis qui forment aujourd'hui le paysage politique français. Chaque chapitre est structuré de manière très didactique. Vous y trouverez : En exergue, une citation caractéristique du courant ; L'historique de la famille politique depuis son apparition jusqu'à nos jours ; Les organisations successives s'en revendiquant ; Son corpus idéologique, ses pratiques culturelles ; Un texte significatif avec une présentation et une explication ; Une question que l'on se pose fréquemment, ainsi que sa réponse. Un test personnel " pour se situer " par rapport au courant en question

Par Denis Ferré
Chez Eyrolles

Auteur

Denis Ferré

Editeur

Eyrolles

Genre

Histoire des idées politiques

Guide des familles politiques pour citoyens perdus

Denis Ferré

Paru le 28/08/2025

191 pages

Eyrolles

14,00 €

9782416020698
