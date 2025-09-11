Suspiria (1) La petite mort

Suspiria est un mélange de films cultes du cinéma de sexploitation italien des années 70, de tragédie grecque et de philosophie, et d'une bonne dose de d'inspiration diabolique. Ilona, jeune femme, prend soin de sa vieille mère restée au village. Depuis la mort de son père, et la maladie de sa mère, elle tente d'échanger quelque nourriture contre de menus services. Méprisée de tous, même du prêtre, Ilona n'a pour seul ami que Marek, le porcher. Mais alors qu'elle se morfond de cette vie pitoyable et envisage de mettre fin à ses jours, un personnage démoniaque apparaît. C'est Suspiria, une sculpturale diablesse qui murmure dans l'obscurité et a le pouvoir de séparer le physique et l'esprit. Elle accompagnera Ilona à la découverte des mystères et des plaisirs de la vie et l'emmènera par-delà de la petite mort, vers un monde dont nul n'imagine l'étendue. Suspiria de la Cour des Ténèbres est une collection érotico-fantastique, à cheval entre la vie et la mort, entre le monde d'ici et celui de l'au-delà. Un monde où sévissent démons et diablesses, ou plaisir et douleur se conjuguent. Suspiria, la petite mort, est le premier volume