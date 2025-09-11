Inscription
En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Suspiria (1) La petite mort

Luca laca Montagliani, Andrea Bulgarelli

ActuaLitté
Suspiria est un mélange de films cultes du cinéma de sexploitation italien des années 70, de tragédie grecque et de philosophie, et d'une bonne dose de d'inspiration diabolique. Ilona, jeune femme, prend soin de sa vieille mère restée au village. Depuis la mort de son père, et la maladie de sa mère, elle tente d'échanger quelque nourriture contre de menus services. Méprisée de tous, même du prêtre, Ilona n'a pour seul ami que Marek, le porcher. Mais alors qu'elle se morfond de cette vie pitoyable et envisage de mettre fin à ses jours, un personnage démoniaque apparaît. C'est Suspiria, une sculpturale diablesse qui murmure dans l'obscurité et a le pouvoir de séparer le physique et l'esprit. Elle accompagnera Ilona à la découverte des mystères et des plaisirs de la vie et l'emmènera par-delà de la petite mort, vers un monde dont nul n'imagine l'étendue. Suspiria de la Cour des Ténèbres est une collection érotico-fantastique, à cheval entre la vie et la mort, entre le monde d'ici et celui de l'au-delà. Un monde où sévissent démons et diablesses, ou plaisir et douleur se conjuguent. Suspiria, la petite mort, est le premier volume

Par Luca laca Montagliani, Andrea Bulgarelli
Chez Tabou Editions

|

Auteur

Luca laca Montagliani, Andrea Bulgarelli

Editeur

Tabou Editions

Genre

Divers

Suspiria (1) La petite mort

Luca laca Montagliani

Paru le 16/10/2025

112 pages

Tabou Editions

22,00 €

ActuaLitté
9782359542240
