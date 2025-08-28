Inscription
La Biologie pour les Nuls

Olivier Dautel

En route pour un fabuleux voyage d'exploration dans le temps et l'espace ! Vous voulez en savoir plus sur l'ours polaire, sur le koala de Chine, sur la sexualité de l'escargot, ou sur l'algue tueuse de Méditerranée ? Vous aimeriez pouvoir répondre à votre petit neveu qui vous harcèle de questions : " Qui était là en premier, l'oeuf ou la poule ? " ; " Les dinosaures, ils sont morts de quoi ? " ; " Une chenille se transforme toujours un papillon ? " ; " La tomate c'est un fruit ou un légume ? " ; " Est-ce que c'est vrai que l'homme descend du singe ? " Voici le livre qu'il vous faut ! Car la biologie, c'est tout simplement l'étude de la nature, présente comme passée. La Biologie pour les Nul s vous raconte l'histoire de l'apparition de la vie depuis son émergence à la sortie des eaux, des premiers multicellulaires aux grands dinosaures du Jurassique, des premières algues aux plantes à fleurs et des premiers mammifères à l'homme moderne.

Par Olivier Dautel
Chez First

Auteur

Olivier Dautel

Editeur

First

Genre

Biologie et physiologie végéta

La Biologie pour les Nuls

Olivier Dautel

Paru le 28/08/2025

420 pages

First

24,95 €

9782412103074
© Notice établie par ORB
