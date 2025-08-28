Une nouvelle aventure immersive dans laquelle vous prenez des décisions ! Nouveau lecteur ou apprentis aguerris, commencez une aventure inédite ! La Confrérie de Nuada est le deuxième volume d'une saga imaginée par Fabien Olicard, où VOUS incarnez le protagoniste dans un univers où le suspens et les rebondissements sont diaboliquement dispersés. Le noir. L'oubli. L'attente. Depuis combien de temps êtes-vous enfermé ? Impossible à dire. L'humidité poisseuse est votre seul repère... Vous pensiez avoir accompli l'impossible en mettant la main sur la Harpe des quatre saisons. Mais certains secrets ne doivent pas être découverts. Vous voilà prisonnier d'un destin plus vaste encore que ce que vous pouviez imaginer. Dans cette nouvelle fiction intéractive de Fabien Olicard, VOUS déciderez de la route à suivre, des aventures à vivre, des risques à courir, des combats à mener, et VOUS devrez résoudre de nombreuses énigmes pour découvrir les secrets de Dagda. Prenez le livre, un dé et un crayon pour accomplir votre destinée !