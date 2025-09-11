Inscription
#Beaux livres

Vitrines

Etienne Hatt, Anna Malagrida

Initiée en 2008, la série Vitrines a été réalisée à Paris lors de la crise économique qui a provoqué la fermeture de nombreux commerces. Photographiées depuis la rue, les devantures recouvertes de blanc d'Espagne ne permettent plus de voir l'intérieur des magasins et font rebondir le regard vers la forme abstraite de la peinture et le reflet de l'environnement urbain se déposant en sa surface. Trait d'union entre le dedans et le dehors, ces images interrogent ainsi la frontière entre photographie et peinture, figuration et abstraction, document et trompe-l'oeil. Tirées en grand format, l'échelle des photographies permet deux visions au spectateur : la possibilité de se trouver enveloppé et immergé dans l'image ou d'apprécier, à distance, une forme tableau. Dans le contexte d'un paysage urbain en perpétuelle transformation, ces vitrines incarnent ainsi un espace liminaire et transitoire. De la transparence à l'opacité, la surface du verre devient ici le lieu d'inscription d'une histoire et le support d'un geste utile et plastique. Ici, entre deux usages du commerce et à l'intérieur du cadre de la vitrine, un anonyme s'est fait peintre pour condamner une vision et en proposer une autre.

Par Etienne Hatt, Anna Malagrida
Chez Filigranes Editions

Etienne Hatt, Anna Malagrida

Filigranes Editions

Thèmes photo

Vitrines

Etienne Hatt, Anna Malagrida

Paru le 11/09/2025

84 pages

Filigranes Editions

35,00 €

Scannez le code barre 9782350466477
9782350466477
© Notice établie par ORB
