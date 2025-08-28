Inscription
Ecarlate

Blandine Rinkel, Christine Pawlowska

Publié en 1974, Ecarlate est le récit autobiographique d'une jeune fille qui raconte à sa mère qu'elle parle avec un spectre de la fenêtre de sa chambre, qui attend toute la nuit l'arrivée du matin, assise au pied de son lit, qui se demande, si elle dort, qui lui donnera la lune, qui désire la mort, qui est sans cesse en fuite, qui veut rester dans sa folie et garder sa violence. Ecarlate est un cri du coeur qui se lit en un souffle. Un livre inouï, oublié et révélé.

Par Blandine Rinkel, Christine Pawlowska
Chez Editions du sous-sol

Auteur

Blandine Rinkel, Christine Pawlowska

Editeur

Editions du sous-sol

Genre

Littérature française

Ecarlate

Christine Pawlowska

Paru le 28/08/2025

112 pages

Editions du sous-sol

13,00 €

9782386630248
