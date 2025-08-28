Inscription
#Roman francophone

Flamme, volcan, tempête

Pierre Boisson

ActuaLitté
Un été, Pierre Boisson découvre dans une bibliothèque un roman à l'abandon, oublié en deuxième rangée, invisible : Ecarlate , de Christine Pawlowska. Un petit ouvrage, d'une centaine de pages, publié en 1974 au Mercure de France. Un texte écrit par une adolescente dont la violente mise à nue et la plume incandescente frappent le journaliste et l'assaillent de questions. Qui est Christine Pawlowska ? Comment a-telle vécu ? Qu'est-elle devenue ? A-t-elle continué d'écrire ? Tant de mystères qu'une brève recherche Internet ne permet pas d'élucider, au contraire, car Christine Pawlowska a disparu. Pourtant, son oeuvre, même faite d'un seul livre, semble avoir compté. Pierre Boisson mène l'enquête et découvre la vie fascinante et hors norme de celle qui a partagé les pages du cahier d'été de La Nouvelle Revue française avec Annie Ernaux, qui a aussi été fugueuse, avorteuse, kidnappeuse ou tenancière de bar. Son destin est celui d'une femme emprisonnée dans un continuum de violence et d'une autrice poursuivie par "l'agonie des mots absents', selon l'un de ses poèmes aujourd'hui retrouvé. Flamme, volcan, tempête est un roman sans fiction dans lequel se côtoient l'histoire d'une enquête, l'histoire d'une femme et, au fond, une certaine histoire de la littérature.

Par Pierre Boisson
Chez Editions du sous-sol

|

Auteur

Pierre Boisson

Editeur

Editions du sous-sol

Genre

Littérature française

Flamme, volcan, tempête

Pierre Boisson

Paru le 28/08/2025

224 pages

Editions du sous-sol

21,00 €

ActuaLitté
9782386630170
© Notice établie par ORB
