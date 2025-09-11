Inscription
#Essais

Jean-Jules Jusserand

Bernard Villermet

Une biographie inédite du diplomate historien Jean-Jules Jusserand (1855-1932), acteur majeur de la politique étrangère française sous la Troisième République. Ambassadeur de France, il a joué un rôle essentiel à Washington, entre 1902 et 1924, auprès des républicains et des démocrates : proche de Theodore Roosevelt, il est parvenu à convaincre le président Woodrow Wilson d'engager les Etats-Unis contre l'Allemagne en 1917. Le quotidien et l'ascension d'un homme qui a fréquenté pendant plus de vingt ans la Maison-Blanche font écho au grand théâtre diplomatique du XXIe siècle. Ils racontent les péripéties d'un itinéraire hors du commun, profondément ancré dans les relations internationales. Conservées à la Bibliothèque du Congrès et aux Archives du ministère des Affaires étrangères, les sources inédites mettent en lumière le fonctionnement du Quai d'Orsay, entre les années 1870 et les lendemains de la Première Guerre mondiale.

Par Bernard Villermet
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Bernard Villermet

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Géopolitique

Jean-Jules Jusserand

Bernard Villermet

Paru le 11/09/2025

346 pages

Editions L'Harmattan

35,00 €

