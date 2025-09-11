Inscription
Nike

Emilie Murray

Icônes de la mode : la collection parfaite pour (re)découvrir l'histoire et les créations des plus grands noms Fondée en 1964 par Bill Bowerman et Phil Knight, Nike n'est pas seulement l'entreprise qui a chamboulé l'industrie de la chaussure de sport : elle a aussi une figure incontournable de la mode, durablement inscrite dans les cultures populaires mondiales. Ce livre retrace l'évolution de la marque, de sa création sous le nom de Blue Ribbon Sports à nos jours, détaillant les créations les plus emblématiques et les collaborations et sponsorings qui sont à l'origine de son succès : Michael Jordan, Tiger Wood, Serena Williams, Cristiano Ronaldo... Dans ce livre concis, précis et richement illustré, retrouvez les plus grandes et les plus iconiques créations de la marque, celles qui ont établi la suprématie de Nike sur le monde du sport et du streetwear. Publication indépendante de la marque Nike.

Nike

Emilie Murray

Paru le 18/09/2025

144 pages

Editions Gründ

19,95 €

