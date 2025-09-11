Learn English with Maud

Apprendre l'anglais en s'amusant, c'est possible avec Maud ! Et si vous appreniez l'anglais avec le sourire grâce à des dialogues drôles et décalés ? Maud vous guide avec humour et bienveillance pour : booster votre vocabulaire retenir les expressions idiomatiques assimiler la grammaire améliorer votre accent avec les dialogues audios. Un livre qui plaira aux éternels faux débutants et aux personnes de niveau intermédiaire qui souhaitent réviser dans le plaisir l'anglais du quotidien. Alors, lancez-vous et surtout, amusez-vous !