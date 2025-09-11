Inscription
#Essais

Learn English with Maud

Maud Vuaillat, Sonia Fitoussi

Apprendre l'anglais en s'amusant, c'est possible avec Maud ! Et si vous appreniez l'anglais avec le sourire grâce à des dialogues drôles et décalés ? Maud vous guide avec humour et bienveillance pour : booster votre vocabulaire retenir les expressions idiomatiques assimiler la grammaire améliorer votre accent avec les dialogues audios. Un livre qui plaira aux éternels faux débutants et aux personnes de niveau intermédiaire qui souhaitent réviser dans le plaisir l'anglais du quotidien. Alors, lancez-vous et surtout, amusez-vous !

Maud Vuaillat, Sonia Fitoussi
Le Robert

Auteur

Maud Vuaillat, Sonia Fitoussi

Editeur

Le Robert

Genre

Humour

Learn English with Maud

Maud Vuaillat

Paru le 11/09/2025

222 pages

Le Robert

16,90 €

9782321020912
