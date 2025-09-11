Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

DEAES Diplôme d'Etat Accompagnant éducatif et social

Danièle Lenepveu, Isabelle Sue-Sammut

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toutes les fiches pour réviser et maîtriser le programme (savoirs et pratiques) afin d'obtenir son diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social (DEAES) ! L'essentiel en fiches pour réussir toute sa formation : - 70 fiches visuelles pour réviser les notions essentielles ; - de nombreux schémas, tableaux et définitions pour bien comprendre les différentes notions et les mémoriser ; - une liste des principaux sigles à retenir.

Par Danièle Lenepveu, Isabelle Sue-Sammut
Chez Vuibert

|

Auteur

Danièle Lenepveu, Isabelle Sue-Sammut

Editeur

Vuibert

Genre

Carrières sanitaires et social

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur DEAES Diplôme d'Etat Accompagnant éducatif et social par Danièle Lenepveu, Isabelle Sue-Sammut

Commenter ce livre

 

DEAES Diplôme d'Etat Accompagnant éducatif et social

Danièle Lenepveu, Isabelle Sue-Sammut

Paru le 11/09/2025

192 pages

Vuibert

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782311221725
9782311221725
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.