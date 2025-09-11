DEAES Diplôme d'Etat Accompagnant éducatif et social

Toutes les fiches pour réviser et maîtriser le programme (savoirs et pratiques) afin d'obtenir son diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social (DEAES) ! L'essentiel en fiches pour réussir toute sa formation : - 70 fiches visuelles pour réviser les notions essentielles ; - de nombreux schémas, tableaux et définitions pour bien comprendre les différentes notions et les mémoriser ; - une liste des principaux sigles à retenir.