The West Wind

" A travers sa bouche, j'ai cueilli la vie. " Brielle de Thornbrook consacre sa vie à l'abbaye, à forger le fer et à étudier les Textes, tout cela pour devenir une acolyte. A vingt et un ans, elle n'a jamais touché un homme et elle ne le fera sûrement jamais. Les règles de l'Eglise sont strictes... Mais lorsqu'elle trouve un étranger blessé dans la forêt, Brielle ne peut résister à l'envie de l'aider. Cette rencontre la conduit au royaume de l'Inférieur où elle découvre que cet inconnu est en fait Zéphyrus, le Vent de l'Ouest, le Roi du Printemps. Brielle peut difficilement lui faire confiance ; Zephyrus est dangereusement charmant, et jamais un homme ne l'a autant prise au piège. Alors qu'elle se lance dans un long périple, la jeune femme se retrouve dans des situations périlleuses. La foi et le coeur se heurtent, risquant non seulement son avenir, mais aussi sa vie.