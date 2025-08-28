Inscription
#Imaginaire

Le mois des anniversaires

ActuaLitté
Peut-être le rêve de voler était-il à sa portée... Londres d'en Haut est en ébullition : le Mois des Anniversaires va bientôt débuter ! Les célébrations promettent quantité de gâteaux, de manèges et de spectacles éblouissants. Mais Astrid ne parvient pas à s'en réjouir. Car, bien qu'elle ait désormais des ailes, elle est incapable de les faire fonctionner. Et si elle n'arrive pas à s'envoler, elle craint de devoir quitter Starminster pour toujours... Alors, quand la jeune fille apprend qu'en remportant la légendaire compétition des festivités elle obtiendra une solution à son problème, elle décide immédiatement d'y participer. Même si elle ignore tout des dangers des jeux et de la Troupe des Anniversaires qui les organise...

Auteur

Marie de Prémonville, Megan Hopkins

Editeur

Saxo

Genre

Mondes fantastiques

Le mois des anniversaires

Megan Hopkins trad. Marie de Prémonville

Paru le 28/08/2025

324 pages

15,90 €

9782385701161
