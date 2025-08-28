Peut-être le rêve de voler était-il à sa portée... Londres d'en Haut est en ébullition : le Mois des Anniversaires va bientôt débuter ! Les célébrations promettent quantité de gâteaux, de manèges et de spectacles éblouissants. Mais Astrid ne parvient pas à s'en réjouir. Car, bien qu'elle ait désormais des ailes, elle est incapable de les faire fonctionner. Et si elle n'arrive pas à s'envoler, elle craint de devoir quitter Starminster pour toujours... Alors, quand la jeune fille apprend qu'en remportant la légendaire compétition des festivités elle obtiendra une solution à son problème, elle décide immédiatement d'y participer. Même si elle ignore tout des dangers des jeux et de la Troupe des Anniversaires qui les organise...