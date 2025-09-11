Jeûner en mangeant

Loin de la mésinformation et de la culpabilisation, un livre pour informer et accompagner le jeûne intermittent. Et si l'une des solutions les plus simples pour être en meilleure santé, contrôler son poids, retrouver sa vitalité et ralentir le vieillissement était de pratiquer le jeûne intermittent ? Cette approche est de plus en plus recommandée, mais comment s'y prendre concrètement ? Comment éviter les contre-vérités et les approximations, et revenir à ce que nous enseignent réellement la science et la médecine ? C'est précisément l'apport de ce livre majeur du Professeur Perlemuter, l'un des plus grands spécialistes français de la nutrition. Grâce à lui, découvrez quoi manger, quand manger et comment manger lorsqu'on pratique le jeûne intermittent. Que faire si l'on a faim ? Que se passe-t-il dans l'organisme ? Les écarts sont-ils autorisés ? Le sport est-il compatible avec le jeûne ? Retrouvez également De l'intestin au cerveau chez Pocket. " Ni dogme ni culpabilisation, mais des conseils, des informations et de la bienveillance, de celle qu'on se doit à soi-même. " Les Echos " Extrêmement clair. On apprend plein de choses. " Le Mag de la Santé