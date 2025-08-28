Inscription
Aude Boyer, Ai Ueno

La vérité, c'est que beaucoup de personnes souffrent de leur solitude... Mari est une jeune psychologue qui travaille au sein du cabinet Cocoro Help. Et si elle est particulièrement douée pour créer du lien avec ses patients, ses méthodes peu conventionnelles lui jouent hélas souvent des tours... Certains vont jusqu'à dire qu'elle discrédite sa profession ! Pour autant, personne ne peut remettre en cause la sincérité de sa démarche... Avec l'aide de ses collègues, parviendra-t-elle à accompagner au mieux ses patients ? A travers le parcours de son héroïne maladroite, Ai Ueno nous rappelle que notre monde ne peut pas fonctionner sans humanité. Dans Help, ses personnages nous invitent à faire attention les uns aux autres.

Par Aude Boyer, Ai Ueno
Chez Akata

Auteur

Aude Boyer, Ai Ueno

Editeur

Akata

Genre

Shojo/fille

Help

Ai Ueno trad. Aude Boyer

Paru le 28/08/2025

200 pages

Akata

7,30 €

9782385691769
