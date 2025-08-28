La vérité, c'est que beaucoup de personnes souffrent de leur solitude... Mari est une jeune psychologue qui travaille au sein du cabinet Cocoro Help. Et si elle est particulièrement douée pour créer du lien avec ses patients, ses méthodes peu conventionnelles lui jouent hélas souvent des tours... Certains vont jusqu'à dire qu'elle discrédite sa profession ! Pour autant, personne ne peut remettre en cause la sincérité de sa démarche... Avec l'aide de ses collègues, parviendra-t-elle à accompagner au mieux ses patients ? A travers le parcours de son héroïne maladroite, Ai Ueno nous rappelle que notre monde ne peut pas fonctionner sans humanité. Dans Help, ses personnages nous invitent à faire attention les uns aux autres.