Le boulanger qui fabriquait des vies heureuses

Une danseuse déchue découvre un nouvel art aux côtés d'un boulanger. Et si cette rencontre marquait pour chacun un nouveau départ ? A bien des égards, les gestes d'un boulanger rappellent ceux d'un danseur : la rotation des mains, le balancement des hanches, le pétrissage rythmé de la pâte... Sofie, intérimaire à la boulangerie du village, est fascinée par la façon dont Giacomo chorégraphie la fabrication de son pain. Petit à petit, à sa grande surprise, l'ancienne danseuse étoile, dont la carrière a été brisée, commence à entrevoir que la petite boulangerie pourrait être plus qu'un simple lieu de travail. Car c'est là, au milieu des fourneaux et au son des refrains de Giacomo, qu'elle découvre la sagesse d'un homme simple, la joie des petites choses et le courage d'accueillir la Sofie qu'elle est en train de devenir.