Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Le boulanger qui fabriquait des vies heureuses

Sabine Wyckaert-Fetick, Carsten Henn

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une danseuse déchue découvre un nouvel art aux côtés d'un boulanger. Et si cette rencontre marquait pour chacun un nouveau départ ? A bien des égards, les gestes d'un boulanger rappellent ceux d'un danseur : la rotation des mains, le balancement des hanches, le pétrissage rythmé de la pâte... Sofie, intérimaire à la boulangerie du village, est fascinée par la façon dont Giacomo chorégraphie la fabrication de son pain. Petit à petit, à sa grande surprise, l'ancienne danseuse étoile, dont la carrière a été brisée, commence à entrevoir que la petite boulangerie pourrait être plus qu'un simple lieu de travail. Car c'est là, au milieu des fourneaux et au son des refrains de Giacomo, qu'elle découvre la sagesse d'un homme simple, la joie des petites choses et le courage d'accueillir la Sofie qu'elle est en train de devenir.

Par Sabine Wyckaert-Fetick, Carsten Henn
Chez Pocket

|

Auteur

Sabine Wyckaert-Fetick, Carsten Henn

Editeur

Pocket

Genre

Littérature Allemande

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le boulanger qui fabriquait des vies heureuses par Sabine Wyckaert-Fetick, Carsten Henn

Commenter ce livre

 

Le boulanger qui fabriquait des vies heureuses

Carsten Henn trad. Sabine Wyckaert-Fetick

Paru le 11/09/2025

264 pages

Pocket

8,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266352840
9782266352840
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.