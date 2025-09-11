La maison des non-dits

L'autoportrait de RuPaul Charles : aux origines de la drag queen la plus connue au monde. Avant lui, le drag n'était encore qu'une culture underground. Après ? Un gigantesque phénomène pop. Mais qu'est-ce qui fait courir RuPaul ? Où est-il né ? Comment a-t-il grandi ? Avec une honnêteté sans fard, l'icône revient sur ses années d'enfance - sur ce petit garçon noir, pauvre, queer, en quête perpétuelle d'amour et de magie. De ses années de galère, d'errance, de drogue, il ne cache rien. De sa foi en sa bonne étoile non plus. Car il faut y croire, pour devenir soi-même. Tout maquiller pour ne plus rien cacher...