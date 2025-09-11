Inscription
La maison des non-dits

RuPaul

ActuaLitté
L'autoportrait de RuPaul Charles : aux origines de la drag queen la plus connue au monde. Avant lui, le drag n'était encore qu'une culture underground. Après ? Un gigantesque phénomène pop. Mais qu'est-ce qui fait courir RuPaul ? Où est-il né ? Comment a-t-il grandi ? Avec une honnêteté sans fard, l'icône revient sur ses années d'enfance - sur ce petit garçon noir, pauvre, queer, en quête perpétuelle d'amour et de magie. De ses années de galère, d'errance, de drogue, il ne cache rien. De sa foi en sa bonne étoile non plus. Car il faut y croire, pour devenir soi-même. Tout maquiller pour ne plus rien cacher...

Par RuPaul
Chez Pocket

|

Auteur

RuPaul

Editeur

Pocket

Genre

sociologie du genre

La maison des non-dits

RuPaul

Paru le 11/09/2025

384 pages

Pocket

9,00 €

ActuaLitté
9782266351232
© Notice établie par ORB
