Dégonfler des baudruches

Jean-Michel Laurent

Le livret a été composé en reprenant des thèmes d'homélie, des thèmes couverts dans des cours de spiritualité et les thèmes de conférences de retraite. Il se préoccupe de la relation (souvent viciée par de fausses représentations) entre Dieu et ses enfants. La plupart des pensées pourraient être mises en lien avec le Principe et Fondement des exercices spirituels de saint Ignace (amour du Père, bonté de Dieu et de la création, bonté fondamentale des personnes... etc.) Il y a beaucoup de questions, de pistes ouvertes, laissant au lecteur le soin de réfléchir et de trouver ses propres réponses. Le regard sur divers sujets est parfois marqué d'humour. Celui porté sur l'Eglise est celui d'un adulte qui reconnaît ce qu'il doit à ses parents mais est aussi conscients de leurs défauts et moins beaux aspects. L'auteur a essayé de montrer le sens positif du sacerdoce, malgré les nombreux abus révélés pas les médias (mais dont il a aussi été témoin).

Jean-Michel Laurent
Saint-Léger éditions



Auteur

Jean-Michel Laurent

Editeur

Saint-Léger éditions

Genre

Témoins

Dégonfler des baudruches

Jean-Michel Laurent

Paru le 28/08/2025

120 pages

Saint-Léger éditions

12,00 €

9782385224790
