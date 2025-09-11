Inscription
La prophétie du diamant

Alexandre Murat

" Alexandre Murat est le digne successeur de Dan Brown " Jérôme Toledano, librairie Les Cyclades, Saint-Cloud Séville, 1492 . Aftalion Benveniste, un diamantaire juif réputé, sent l'étau de l'Inquisition espagnole se refermer sur lui. La mystérieuse commande de trois chevaliers pour un diamant très spécial va précipiter sa fuite vers Anvers... Boston, 2022 . Alex, professeur d'histoire des Civilisations à Harvard, reçoit un étonnant colis sans adresse d'expéditeur. Le pli contient un carnet vieux de plus de cinq siècles : le journal d'un certain Aftalion Benveniste. Ce récit en apparence anodin les entraînera, sa compagne Mary et lui, dans une course contre la montre à travers le monde pour retrouver un parchemin qui pourrait bouleverser les fondations de l'Eglise catholique. Face à eux, deux adversaires de taille : une secte de fanatiques religieux prête à tout pour mener à bien sa mission apocalyptique, et le Vatican, déterminé à mettre la main en premier sur ce texte ancestral.

Par Alexandre Murat
Chez Fleuve Noir

|

Auteur

Alexandre Murat

Editeur

Fleuve Noir

Genre

Thrillers

La prophétie du diamant

Alexandre Murat

Paru le 11/09/2025

334 pages

Fleuve Noir

20,95 €

9782265159068
