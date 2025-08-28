Inscription
#Essais

Le Pouvoir des 5 Tibétains

Barbara Simonsohn

ActuaLitté
Depuis des millénaires, les moines tibétains cultivent vitalité et longévité grâce aux cinq Tibétains, une série de cinq mouvements simples, proches du yoga. Pratiqués quelques minutes chaque jour, ces exercices réveillent l'énergie vitale, la joie de vivre, la souplesse d'esprit et de corps, et ouvrent la voie à un éveil spirituel durable. Barbara Simonsohn, experte reconnue en santé et en bien-être, accomplit ce rituel depuis plus de trente ans. Dans cet ouvrage illustré, elle partage son savoir-faire et vous guide pas à pas pour vous faire profiter pleinement des nombreux bienfaits de cette sagesse ancestrale. Lancez-vous dans cette pratique pour retrouver un corps vigoureux et renforcer votre énergie vitale !

Par Barbara Simonsohn
Chez Medicis Edition

|

Auteur

Barbara Simonsohn

Editeur

Medicis Edition

Genre

Garder la forme

Le Pouvoir des 5 Tibétains

Barbara Simonsohn

Paru le 28/08/2025

168 pages

Medicis Edition

17,00 €

ActuaLitté
9782385000592
