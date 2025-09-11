Un chirurgien vous révèle 15 histoires incroyables d'opérations ! Quand les portes d'un bloc opératoire se referment, il se déroule à l'intérieur des choses vitales, émouvantes, parfois incroyables... Alexandre Mensier, chirurgien viscéral et digestif, vous embarque avec lui dans ses aventures pleines d'adrénaline et de suspens, comme si vous y étiez. Massage cardiaque à coeur ouvert (littéralement), reconstruction du corps d'un parachutiste réduit en miettes, extraction d'objets improbables coincés dans des endroits improbables... 15 histoires d'opérations au détour desquelles il partage sa vie de chirurgien, ses pensées et ses émotions ; 15 histoires puissantes, insolites ou universelles, qui peuvent nous arriver à tous, où il dévoile l'envers du décor de ce lieu secret, où se jouent la vie, la mort et les moments de bascule de l'existence. Un récit en totale immersion, pour mieux comprendre les opérations chirurgicales, le corps et les pathologies. On vous souhaite un very good tripes dans les coulisses du scalpel et ses secrets de bloc.