Inventeur de la démocratie chrétienne, précurseur de la doctrine sociale de l'Eglise, pionnier de l'attestation charitable et civile, Wilhelm von Ketteler fut un visionnaire. Voici la première biographie de l'homme pour qui le défi de la modernité ne pouvait aller sans la liberté de la foi. Figure phare du xixe siècle allemand, homme de pensée et d'action, Ketteler reformule, après le grand ébranlement européen, l'engagement évangélique au sein de la Cité. Tout au long de sa carrière, administrative puis épiscopale, il s'interroge de manière critique sur l'essor de l'Etat, la représentation divinisée de la souveraineté politique et la puissance de sécularisation de la bureaucratie. Pour ce théologien attentif aux signes du temps, le christianisme ne peut rechercher le pouvoir mais doit se constituer en contre-pouvoir. Si l'Eglise n'est pas de ce monde, elle ne saurait être indifférente au devenir du monde. Si son magistère est spirituel, elle ne saurait omettre l'espace public. Son rôle de contrepoids éthique n'en est dès lors que plus crucial. Il est en fait indispensable à ce que le politique n'enfreigne pas les droits fondamentaux et la dignité essentielle de chaque personne humaine. Libéral et conservateur, cet "immortel initiateur du catholicisme social" a ouvert une troisième voie entre révolution et réaction. D'où son étonnante actualité qu'illustre et que montre la somme biographique inégalée que voici. Historien, germaniste, essayiste, Jérôme Fehrenbach est par ailleurs inspecteur général des finances. On lui doit plusieurs monographies remarquées dont Jenny Marx, La tentation bourgeoise et Von Galen, un évêque contre Hitler.