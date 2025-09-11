T'choupi avec papi

Un livre qui célèbre la relation unique entre un petit-enfant et son grand-père. 8 scènes du quotidien remplies de tendresse et de complicité qui présentent les activités favorites de T'choupi et son papi : une balade à vélo vivifiante la découverte du potager un pique-nique dans la nature des parties de loto animées la pêche au bord de l'eau et des moments calmes à lire des histoires ou à observer les étoiles. Chaque page illustre la magie des instants partagés entre générations, à partir d'un an . Un cadeau idéal pour la fête des Grands-pères.