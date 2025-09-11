Inscription
#Album jeunesse

T'choupi avec papi

Thierry Courtin

ActuaLitté
Un livre qui célèbre la relation unique entre un petit-enfant et son grand-père. 8 scènes du quotidien remplies de tendresse et de complicité qui présentent les activités favorites de T'choupi et son papi : une balade à vélo vivifiante la découverte du potager un pique-nique dans la nature des parties de loto animées la pêche au bord de l'eau et des moments calmes à lire des histoires ou à observer les étoiles. Chaque page illustre la magie des instants partagés entre générations, à partir d'un an . Un cadeau idéal pour la fête des Grands-pères.

Par Thierry Courtin
Chez Nathan

|

Auteur

Thierry Courtin

Editeur

Nathan

Genre

Tchoupi

T'choupi avec papi

Thierry Courtin

Paru le 11/09/2025

18 pages

Nathan

10,90 €

ActuaLitté
9782095044480
© Notice établie par ORB
