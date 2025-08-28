Inscription
Les fils de l'orage

Claudie Sery

Catherine et Jean, Jean et Catherine. Depuis leur plus jeune âge, la fille du comte et le fils d'une paysanne sont inséparables. Lorsque la tempête de la Révolution française s'annonce, leurs classes sociales respectives se dressent comme une muraille entre eux et mettent leur amour à l'épreuve. Claudie Séry nous offre dans le premier tome de cette trilogie addictive des persoannages attachants, que l'on voit grandir, une romance "friends to lover" à laquelle on souhaite une fin heureuse, un arrière-plan historique digne des grandes sagas de Autant en emporte le vent ou Benzoni... Portés par leurs passions, leur jeunesse et leur foi, les héros vont traverser les tumultes de la Révolution : arriveront-ils à trouver le bonheur ?

Par Claudie Sery
Chez Editions Emmanuel

|

Auteur

Claudie Sery

Editeur

Editions Emmanuel

Genre

Romans, témoignages & Co

Les fils de l'orage

Claudie Sery

Paru le 28/08/2025

500 pages

Editions Emmanuel

19,90 €

9782384332861
