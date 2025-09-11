Mon colorimagier

Un imagier original qui associe les couleurs à des situations drôles et poétiques du quotidien ! A travers 24 pages richement illustrées, chaque couleur prend vie dans des situations familières et amusantes : du poisson citron au pop corn qui fait "pop", en passant par la grenouille qui fait "coa". Les associations surprenantes et pleines d'esprit stimulent l'imagination des tout-petits dès 18 mois ! Mélusine Allirol apporte sa touche d'humour unique pour transformer l'apprentissage des couleurs en moment de complicité. Le format et les illustrations tendres créent un univers rassurant où les enfants découvrent les nuances du monde qui les entoure.