Les oracles

Anne-Sylvie Homassel, Margaret Kennedy

ActuaLitté
"On leur avait promis l'Apollon ; ils n'avaient obtenu que des migraines d'intensité variable". Le lendemain d'un violent orage, la bourgade anglaise d'East Head est sous le choc : le grand artiste Conrad Swann a disparu, laissant derrière lui une compagne, cinq enfants et sa nouvelle sculpture, l'Apollon. Certains, dont la mécène de Conrad, crient au chef-d'oeuvre et tentent de convaincre la municipalité de faire l'acquisition de l'Apollon avec les deniers publics. Pour d'autres, l'oeuvre ressemble étrangement à une chaise de jardin déformée par la foudre... Les tensions vont s'exacerber autour de cette création, s'immisçant jusque dans la chambre à coucher des ménages.

Par Anne-Sylvie Homassel, Margaret Kennedy
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Anne-Sylvie Homassel, Margaret Kennedy

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature anglo-saxonne

Les oracles

Margaret Kennedy trad. Anne-Sylvie Homassel

Paru le 11/09/2025

480 pages

Editions Gallimard

10,00 €

9782073087133
