Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

L'incident d'Helsinki

Jean Esch, Anna Pitoniak

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Amanda Cole, agente de la CIA en poste à la léthargique ambassade de Rome, est avertie par un officier du GRU que les Russes vont assassiner au Caire un homme politique américain. Et voilà que, le lendemain, le sénateur Vogel succombe à une crise cardiaque ! Ambitieuse, la jeune femme se saisit de l'affaire après avoir mis la main sur des documents gardés secrets par le défunt. Elle y trouve des informations alarmantes concernant la manipulation de marchés financiers par Moscou. Et surtout, se détachant sur une feuille isolée, le nom de son propre père, lui-même employé par l'Agence. Charlie Cole serait-il une taupe ? Amanda va rapidement devoir choisir entre loyauté envers son pays et loyauté filiale. Une intrigue portée par des femmes qui n'ont pas froid aux yeux, sur fond d'une guerre froide persistante, où l'idéologie est remplacée par la gloire de l'argent.

Par Jean Esch, Anna Pitoniak
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Jean Esch, Anna Pitoniak

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'incident d'Helsinki par Jean Esch, Anna Pitoniak

Commenter ce livre

 

L'incident d'Helsinki

Anna Pitoniak trad. Jean Esch

Paru le 11/09/2025

432 pages

Editions Gallimard

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073078032
9782073078032
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.