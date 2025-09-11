L'incident d'Helsinki

Amanda Cole, agente de la CIA en poste à la léthargique ambassade de Rome, est avertie par un officier du GRU que les Russes vont assassiner au Caire un homme politique américain. Et voilà que, le lendemain, le sénateur Vogel succombe à une crise cardiaque ! Ambitieuse, la jeune femme se saisit de l'affaire après avoir mis la main sur des documents gardés secrets par le défunt. Elle y trouve des informations alarmantes concernant la manipulation de marchés financiers par Moscou. Et surtout, se détachant sur une feuille isolée, le nom de son propre père, lui-même employé par l'Agence. Charlie Cole serait-il une taupe ? Amanda va rapidement devoir choisir entre loyauté envers son pays et loyauté filiale. Une intrigue portée par des femmes qui n'ont pas froid aux yeux, sur fond d'une guerre froide persistante, où l'idéologie est remplacée par la gloire de l'argent.