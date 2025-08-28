Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Heart Campus

Lisa Blossom

ActuaLitté
"- ; Si j'entends encore une seule fois son nom dans ta misérable bouche, je ferai bien plus que te dévier la cloison nasale ! je crache, en attrapant Carter par le col. Je ne prête attention à rien et j'entraîne Oria le plus loin possible de ce cauchemar. Voilà. Aux yeux de tous les étudiants, je suis désormais le mec d'Oria, la soeur de mon meilleur ami". Après des mois repliée sur elle-même, Oria est de retour à l'université. Elle tente de se reconstruire après que son ex petit-ami ait partagé des photos intimes d'elle. Mais ce dernier ne cesse de la harceler. Dès son arrivée, une solution inattendue arrive en la personne d'Ulysse, le meilleur ami de son frère Elias. Même si Oria et Ulysse se détestent depuis leur plus tendre enfance, lui, a fait une promesse à Elias : protéger sa petite soeur coûte que coûte. Quoi de plus naturel que de se faire passer pour son petit ami pour lui offrir un peu de paix ? Tandis que cette mascarade prend des airs bien réels et qu'une véritable complicité se tisse entre eux, des tensions les ramènent sans cesse à leur passé douloureux ; or, dans l'ombre, on continue de nuire à la jeune femme... Oria et Ulysse parviendront-ils à surmonter ces épreuves et à s'aimer au grand jour ? A partir de 16 ans.

Par Lisa Blossom
Chez Slalom

|

Auteur

Lisa Blossom

Editeur

Slalom

Genre

Romans, témoignages & Co

Heart Campus

Lisa Blossom

Paru le 28/08/2025

408 pages

Slalom

19,95 €

ActuaLitté
9782375545201
© Notice établie par ORB
