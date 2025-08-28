Inscription
#Polar

Le croquemort

Olivier Merle

ActuaLitté
Un roman noir, loufoque et décalé Un bonheur de lecture On ne devrait jamais, à l'improviste, rendre visite à un ami d'enfance perdu de vue depuis de nombreuses années. C'est pourtant l'erreur commise par David, de passage à Paris, qui a décidé de renouer avec Hector, son vieux copain. Hector absent, il tombe sous le charme de la compagne de ce dernier, Libertad. La jeune femme lui annonce que sa venue est inespérée pour tirer Hector d'un mauvais pas. Seconde erreur de David, fatale celle-ci : il accepte. Du périple effarant qui va suivre, David ne sortira pas indemne. Car échapper à la mort impliquera, pour lui, de sacrifier sa conscience et sa morale.

Par Olivier Merle
Chez XO Editions

|

Auteur

Olivier Merle

Editeur

XO Editions

Genre

Thrillers

Le croquemort

Olivier Merle

Paru le 28/08/2025

282 pages

XO Editions

19,90 €

9782374489438
