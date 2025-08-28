Le croquemort

Un roman noir, loufoque et décalé Un bonheur de lecture On ne devrait jamais, à l'improviste, rendre visite à un ami d'enfance perdu de vue depuis de nombreuses années. C'est pourtant l'erreur commise par David, de passage à Paris, qui a décidé de renouer avec Hector, son vieux copain. Hector absent, il tombe sous le charme de la compagne de ce dernier, Libertad. La jeune femme lui annonce que sa venue est inespérée pour tirer Hector d'un mauvais pas. Seconde erreur de David, fatale celle-ci : il accepte. Du périple effarant qui va suivre, David ne sortira pas indemne. Car échapper à la mort impliquera, pour lui, de sacrifier sa conscience et sa morale.