Ifrit, les mers de sable Tome 2

Jordan Mangeon, Tatsuya Hidaka

ActuaLitté
Le destin de la planète est entre leurs mains ! Depuis la fin de l'ancienne civilisation, le monde a été recouvert intégralement par une mer de sable. Mille ans plus tard, les derniers humains mènent une lutte acharnée contre de gigantesques monstres voleurs d'eau appelés "aquavores' et cherchent à explorer les ruines du monde d'avant. Parmi eux, Noah, un jeune membre de la tribu des "rats des sables' et Yuri, une vagabonde, surnommée "l'enfant maudite' voyagent ensemble sur les mers de sable en quête de la légendaire planète bleue.

Par Jordan Mangeon, Tatsuya Hidaka
Chez Editions Komikku

|

Auteur

Jordan Mangeon, Tatsuya Hidaka

Editeur

Editions Komikku

Genre

Shonen/garçon

Ifrit, les mers de sable Tome 2

Tatsuya Hidaka trad. Jordan Mangeon

Paru le 28/08/2025

174 pages

Editions Komikku

7,99 €

9782372879040
