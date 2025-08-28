Ifrit, les mers de sable Tome 2

Le destin de la planète est entre leurs mains ! Depuis la fin de l'ancienne civilisation, le monde a été recouvert intégralement par une mer de sable. Mille ans plus tard, les derniers humains mènent une lutte acharnée contre de gigantesques monstres voleurs d'eau appelés "aquavores' et cherchent à explorer les ruines du monde d'avant. Parmi eux, Noah, un jeune membre de la tribu des "rats des sables' et Yuri, une vagabonde, surnommée "l'enfant maudite' voyagent ensemble sur les mers de sable en quête de la légendaire planète bleue.