#Manga

Le pacte millénaire Tome 3

Chizu Kamikou, Melody Pages, Studio Charon

ActuaLitté
Incapable d'utiliser la magie, elle est la seule à pouvoir briser la malédiction qui touche la famille royale ! En passant un nouveau pacte avec Repréus, le démon à l'origine de la malédiction qui sévit depuis un millénaire, Mellia parvient à la briser et tout le royaume la connaît désormais comme la "sainte". Mais pour les sept chevaliers chargés de la protection de la famille royale, son immense pouvoir pourrait bien perturber la paix d'Almheim et ils décident donc de la garder sous surveillance. Sauf qu'une nouvelle jeune fille s'éveille au même pouvoir que Mellia ...

Par Chizu Kamikou, Melody Pages, Studio Charon
Chez Editions Komikku

|

Auteur

Chizu Kamikou, Melody Pages, Studio Charon

Editeur

Editions Komikku

Genre

Seinen/Homme

Le pacte millénaire Tome 3

Chizu Kamikou trad. Melody Pages

Paru le 28/08/2025

191 pages

Editions Komikku

7,99 €

9782372879033
